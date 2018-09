Chievo-Empoli, Serie A 2018/2019: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Chievo-Empoli, 3ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Chievo-Empoli: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 20.30

Chievo-Empoli: formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione ufficiale

Chievo-Empoli: probabili formazioni e pre-partita

Il Chievo ritorna tra le mura amiche, dopo la sconfitta in trasferta contro la Fiorentina per 6-1, e riproporrà il 4-3-3 dell’ultima uscita, inserendo a centrocampo il neo acquisto Joel Obi, a causa dell’infortunio di Perparim Hetemaj. Confermato il resto della squadra. Anche l’Empoli, reduce dalla partita persa con il Genoa, sceglie di non cambiare modulo: Andreazzoli, infatti, si affiderà al classico 4-3-1-2 con Zajc trequartista alle spalle del duo Caputo-La Gumina. Possibile cambio in difesa: Maietta potrebbe rilevare Rasmussen, deludente durante la trasferta a Genova.

Chievo Verona (4-3-3): Sorrentino; Depaoli, Tomovic, Rossetti, Jaroszynski; Rigoni, Radovanovic, Obi; Birsa, Stepinski, Giaccherini. All.: Lorenzo D’Anna.

Empoli (4-3-1-2): Terracciano; Di Lorenzo, Silvestre, Maietta, Antonelli; Krunic, Capezzi, Acquah; Zajc; Caputo, La Gumina. All.: Aurelio Andreazzoli.

Chievo-Empoli: i precedenti del match

A Verona si sfideranno per la 32esima volta Chievo ed Empoli, il loro primo incrocio risale all’aprile del 1990, quando le due squadre si affrontarono in Serie C1 girone A e il risultato fu 0-0. Delle precedenti sfide sono sono 9 le vittorie del padroni di casa, 14 i pareggi, e 8 i successi degli ospiti.

L’ultimo match disputato, invece, risale alla Serie A del 2016/2017 quando i padroni di casa si imposero per 4-0 grazie ai gol di Inglese, Pellissier, Birsa e Cesar. L’ultima vittoria dell’Empoli, invece, è datata 22 febbraio 2015: al Castellani gli azzurri vinsero dopo la rete di Rugani e la doppietta di Maccarone.

Chievo-Empoli: l’arbitro del match

A dirigere l’incontro sarà il fischietto esperto di Piero Giacomelli che ha alle spalle 99 direzioni nella massima serie italiana. L’arbitro di Trieste, inoltre, aveva diretto l’ultima sfida tra le due squadre, quando i clivensi si imposero per 4-0. C’è un altro precedente: in Coppa Italia, il Chievo Verona vinse nuovamente 2-0.

Gli altri componenti della terna arbitrale sono gli assistenti Filippo Valeriani e Giacomo Paganessi, mentre il quarto uomo sarà Ivano Pezzuto. Al Var, invece, è stato designato Rosario Abisso, che sarà assistito dall’Avar Alessandro Costanzo.

Chievo-Empoli Streaming: dove vederla in tv

Chievo-Empoli sarà trasmessa a partire dalle ore 20.30 in diretta streaming per pc, smartphone, tablet, smart tv e console su tutti i device compatibili tramite app DAZN, gratuitamente per gli abbonati Mediaset Premium e a pagamento per quelli Sky Sport (anche in tv attraverso decoder Sky Q per tutti coloro che hanno acquistato il ticket aggiuntivo), ma sempre tramite app DAZN.