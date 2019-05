Momento bellissimo nel corso di Chievo-Sampdoria. Stupendo abbraccio Pellissier-Quagliarella: foto e video

Momenti di grande commozione, momenti stupendi nel corso di Chievo–Samp che non passerà alla storia come un match dai contenuti tecnici altissimi ma verrà ricordato come il giorno dell’addio al calcio giocato di Sergio Pellissier.

L’attaccante ha ricevuto il pasillo de honor dai giocatori in campo e prima di avviarsi in panchina ha abbracciato Fabio Quagliarella. I due grandi ‘vecchi’ si sono abbracciati, un momento bellissimo. Questo è il calcio che ci piace!