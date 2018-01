Chievo-Udinese 1-1: pagelle e tabellino

Chievo-Udinese, 20ª giornata Serie A 2017/2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Chievo–Udinese, scelte ufficiali: una sola novità per quanto concerne le decisioni di Oddo, c’è Nuytinck e non Larsen nella linea difensiva con Danilo e Samir. Per il resto tutto come da indicazione: mediana composta dagli oramai soliti Barak, Fofana e Jankto, c’è De Paul a supporto del centravanti Lasagna. Maran lancia a sorpresa Mattia Bani: sarà lui a comporre il tandem centrale difensivo con Tomovic. In avanti non c’è Pellissier: gioca Stepinski dal primo minuto, al suo fianco Pucciarelli.

Chievo-Udinese 1-1: tabellino

MARCATORI: pt 9′ Radovanovic, 41′ Tomovic aut.

Chievo (4-3-1-2): Sorrentino; Cacciatore, Bani, Tomovic, Gobbi; Bastien, Radovanovic, Hetemaj; Birsa (45′ st Leris); Stepinski (23′ st Pellissier), Pucciarelli (31′ st Garritano). A disposizione: Seculin, Jaroszynski, Dainelli, Rigoni, Gaudino, Cesar, Depaoli, Vignato, Confente. Allenatore: Rolando Maran

Udinese (3-5-1-1): Bizzarri; Nuytinck, Danilo, Samir; Widmer, Barak, Fofana (40′ st Hallfredsson), Jankto, Pezzella (42′ st Larsen); De Paul (31′ sr Perica); Lasagna. A disposizione: Scuffet, Bajic, Ingelsson, Lopez, Pontisso, Borsellini, Bochniewicz, Ewandro, Balic. Allenatore: Massimo Oddo

ARBITRO: Daniele Chiffi di Padova

Chievo-Udinese: diretta live e sintesi

45′ – Ultimo cambio anche per Maran: entra il classe ’98 Leris, fuori Birsa

44′ – Punizione di Birsa: palla debole tra le braccia di Bizzarri

42′ – Pezzella esce stremato per crampi: lo rileva Larsen

40′ – Fuori un deludente Fofana: in campo Hallfredsson

39′ – Azione eccellente in verticale dell’Udinese: Jankto per Lasagna, conclusione ribattuta da Tomovic che prova a farsi perdonare lo strafalcione del primo tempo

37′ – Bizzarri si ritrova tra le braccia un insidioso cross di Birsa

31′ – Un cambio per parte: Garritano per Pucciarelli, Perica per De Paul

30′ – Numero pazzesco di De Paul in pallonetto al limite della sua area: transizione dell’Udinese e scarico su Jankto, che calcia su Cacciatore e vanifica il tutto

29′ – Si trattengono Widmer e Hetemaj in area friulana: più vistosa la trattenuta del clivense

28′ – Sponda di Hetemaj per Pucciarelli: la conclusione trova l’opposizione di Danilo

25′ – Punizione di Birsa e testa di Cacciatore: palla comodamente tra le braccia di Bizzarri

23′ – Cambia Maran: Pellissier per Stepinski

21′ – De Paul potrebbe puntare la porta ma preferisce il più comodo scarico per Pezzella, tiro e palla a lato

20′ – Cross basso di De Paul, Radovanovic in difficoltà nell’allontanamento della palla

18′ – Ci prova Samir con un’iniziativa personale: tiro dai venti metri, c’è potenza ma non precisione

16′ – Udinese che ora guadagna metri di campo dopo un avvio complesso

14′ – Scarico di Pezzella per De Paul che calcia su Bani

11′ – Altro cross dalla sinistra di Pezzella, deviazione di Tomovic e palla sui piedi di Widmer, bel diagonale e palla deviata in corner dalla retroguardia gialloblu

7′ – Lasagna prova la conclusione volante ma non trova la coordinazione

6′ – Azione di forza di Bastien e scarico per Pucciarelli che non trova la forza per battere Bizzarri

3′ – Chievo che come nel primo tempo gestisce le operazioni

1′ – Si riparte senza sostituzioni: via alla ripresa di Chievo-Udinese!

SINTESI PRIMO TEMPO – Frazione di gara a senso unico: domina il Chievo, che va in vantaggio con un gran gol di Radovanovic e si vede annullare dal silent-check (per fuorigioco) il raddoppio di Cacciatore, poi l’autorete di Tomovic nel finale per un pareggio immeritato da parte dell’Udinese, involuta rispetto ai recenti standard a cui ha abituato.

47′ – Intervallo: Chievo-Udinese 1-1!

45′ – Lasagna appena in ritardo su un pallone giunto casualmente nei pressi di Sorrentino. Due minuti di recupero sanciti dal direttore di gara

44′ – Ancora in difficoltà Tomovic: ora regala rimessa all’Udinese in disimpegno

43′ – Epilogo decisamente strano per quanto si è visto sul campo nell’intero primo tempo: il Chievo ha dominato la gara e si ritrova clamorosamente sul risultato di 1-1!

41′ – PAREGGIO UDINESE! A sorpresa arriva il pari degli uomini di Oddo: altra sovrapposizione di Pezzella, perso da Cacciatore nell’occasione, cross deviato da Tomovic nella propria porta!

38′ – Bel cross di Pezzella allontanato da Bani, Barak avrebbe lo spazio per concludere sulla ribattuta ma sceglie di non farlo e perde il momento

36′ – Pucciarelli e Birsa si invertono i ruoli: il primo per l’inserimento del secondo, si oppone Nuytinck con un’ottima lettura

31′ – Girata di Pucciarelli, si oppone Danilo con il corpo

30′ – Ora i ritmi sono più bassi, dopo il sostenuto avvio di gara del Chievo

26′ – Bel cross di Jankto e carica di Samir su Sorrentino, che resta inizialmente a tappeto salvo poi riprendere le operazioni

24′ – Cross di Gobbi e pasticcio di Pezzella, per fortuna dell’Udinese nessun attaccante avversario gravitava da quelle parti nello specifico momento

21′ – Spunto di De Paul, nulla di fatto

20′ – Ora l’Udinese, rinfrancata dalla mancata assegnazione del 2-0 che avrebbe tagliato le gambe, prova a riorganizzarsi dopo un avvio molto precario

16′ – Rete annullata al Chievo! Si incarica della battuta della punizione il solito Birsa, stacca Cacciatore che elude l’anticipo di Barak e con un gran colpo di testa spedisce nella porta avversaria. Ma il silent-check ha valutato la posizione di Cacciatore e comunicato la decisione al direttore di gara: trattandosi di situazione oggettiva quale è la fattispecie del fuorigioco, Chiffi non ha controllato di persona con l’assistenza video

14′ – Udinese in evidente difficoltà: Danilo costretto a commettere fallo al limite dell’area dopo che è stato sorpreso dal pressing di un indemoniato Radovanovic

12′ – Partenza razzo dei veneti: intensità, occasioni prodotte e vantaggio assolutamente meritato

9′ – CHIEVO AVANTI! Cross di Cacciatore, Pucciarelli non trova l’impatto con la palla, irrompe Radovanovic e dai venti metri trova una splendida soluzione all’incrocio dei pali! Non può opporsi l’incolpevole Bizzarri

6′ – Bella azione in rapidità degli uomini di Maran: tela di passaggi che libera Hetemaj al tiro, palla alta

4′ – Subito una grande chance per i padroni di casa! Birsa trova la coordinazione per crossare verso il centro una palla complessa da gestire, irrompe Stepisnki e sorprende la difesa friulana con un colpo di testa ravvicinato, provvidenziale l’istinto di Bizzarri

1′ – Fischio d’inizio: via a Chievo-Udinese!

La sfida tra Chievo Verona e Udinese apre il programma del ventesimo turno del campionato di Serie A: i veneti hanno attraversato tempi migliori, dopo essere stati i primi a consegnare i tre punti alla matricola Benevento, che mai aveva vinto prima nel corso del torneo. Di tutt’altro tenore il morale friulano: fatta eccezione per la sconfitta rimediata all’esordio con il Napoli, per Oddo poi sono arrivate soltanto vittorie. E la classifica ride: Udinese al settimo posto con vista sull’Europa. Tra pochi minuti via alla cronaca live con gli aggiornamenti su Chievo-Udinese.

Chievo-Udinese: formazioni ufficiali

Chievo (4-3-1-2): Sorrentino; Cacciatore, Bani, Tomovic, Gobbi; Bastien, Radovanovic, Hetemaj; Birsa; Stepinski, Pucciarelli. Allenatore: Rolando Maran

Udinese (3-5-1-1): Bizzarri; Nuytinck, Danilo, Samir; Widmer, Barak, Fofana, Jankto, Pezzella; De Paul; Lasagna. Allenatore: Massimo Oddo

Chievo-Udinese: probabili formazioni e pre-partita

Maran deve rinunciare agli indisponibili Gamberini, Castro e Meggiorini: c’è Tomovic al centro della difesa, Bastien in mediana, in avanti potrebbe esserci spazio per Pucciarelli in tandem con Pellissier, supportati dal solito Birsa. Solito impianto tattico per Oddo: il sostituto di Adnan può essere Pezzella, conferma per Larsen sulla linea difensiva, De Paul favorito per agire alle spalle del riferimento offensivo Lasagna.

Chievo (4-3-1-2): Sorrentino; Cacciatore, Dainelli, Tomovic, Gobbi; Bastien, Radovanovic, Hetemaj; Birsa; Pellissier, Pucciarelli. Allenatore: Rolando Maran

Udinese (3-5-1-1): Bizzarri; Larsen, Danilo, Samir; Widmer, Barak, Fofana, Jankto, Pezzella; De Paul; Lasagna. Allenatore: Massimo Oddo

Chievo-Udinese: i precedenti del match

Sono quindici i precedenti disputati al Bentegodi tra Chievo Verona e Udinese: domina il segno X, ripetutosi in sette occasioni, le altre otto circostanze se le dividono le due squadre con quattro vittorie a testa. L’ultima è dell’Udinese nel 2015: risultato finale 2-3. Equilibrio anche nei gol: 17 quelli siglati dal Chievo, 14 dall’Udinese.

Chievo-Udinese: l’arbitro del match

Dirige Daniele Chiffi, fischietto classe 1984 appartenente alla sezione di Padova. Una sola gara all’attivo in questa edizione della Serie A, quella tra Atalanta e Spal alla dodicesima giornata, occasione in cui ha estratto due cartellini gialli ed un rosso. Dunque non ci sono precedenti da registrare con Chievo e Udinese.

