Il Presidente dell’Assoallenatori, Ulivieri, ha parlato del duro attacco di Pellissier nei confronti di Ventura

Nella giornata odierna, il Presidente dell’Assoallenatori, Renzo Ulivieri, ha duramente criticato le parole di Pellissier pronunciate ieri via social. Ai microfoni di Rai Radio1 Sport, Ulivieri ha rilasciato le seguenti dichiarazioni sull’attaccante del Chievo e ha difeso l’ormai ex allenatore clivense Ventura: «Non sono d’accordo sulle dichiarazioni di Pellissier nei confronti di Gian Piero Ventura, perché si entra nella sfera privata di un uomo, mi sembra che ci sia animosità nelle parole del giocatore del Chievo e penso che Ventura non fosse arrivato a Verona già con l’idea di andarsene».

«Il discorso non riguarda il tecnico ma la persona. Pellissier ha sbagliato a criticare Ventura perché se una persona non se la sente, è giusto che lasci. Se un uomo non ce la fa a reggere un campionato, può arrendersi e ammetterlo e per questo non me la sento di criticare la scelta di Ventura».