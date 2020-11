Mark Clattenburg, ex arbitro di Premier League, ha parlato del suo rapporto con alcune star come Cristiano Ronaldo. Ecco le sue parole

Mark Clattenburg, ex arbitro di Premier League, ha svelato in un podcast del The Sun il suo rapporto con Cristiano Ronaldo.

«Quando ho visto Cristiano Ronaldo e Henry per la prima volta, ho pensato a quanto erano bravi. Li ho trattati come tutti gli altri. E questo è probabilmente il motivo per cui ho avuto un rapporto affettuoso con molti dei grandi giocatori, specialmente con persone come Cristiano Ronaldo. C’era molto rispetto lì. Ho avuto un ottimo rapporto con Ronaldo. E quando hai un buon rapporto con loro in campo, ti rendono la vita così facile».