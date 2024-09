Colombia-Argentina: dove vederla in tv, orario e probabili formazioni

Al Metropolitano l’incontro di qualificazione ai Mondiali Colombia-Argentina: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Al Metropolitano di Barranquilla va in scena la partita di qualificazione ai Mondiali tra Colombia-Argentina. Andiamo a scoprire le ultime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

Colombia (4-3-3): Vargas; Munoz, Lucumi, Cuesta, Mojica; Rios, Lerma, Arias; Sinisterra, Cordoba, Luis Diaz. Ct: Lorenzo.

Argentina (3-5-2): E. Martinez; Otamendi, Romero, L. Martinez; Molina, De Paul, Mac Allister, Enzo Fernandez, Lo Celso; Lautaro, Alvarez. Ct: Scaloni.

Orario e dove vederla in tv

Colombia-Argentina si gioca alle ore 22:30 di martedì 10 settembre. Al momento non è prevista alcuna copertura televisiva in Italia. Lo stesso vale per la diretta streaming.