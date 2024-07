Colombia Argentina, l’ESULTANZA di Shakira sulla finale di Copa America: «Loro GRANDE SQUADRA»

Colombia Argentina, per la FINALE di Copa America sarà presente Shakira: cantante famosa e sostenitrice dei Cafeteros

La Colombia affronterà l’Argentina in Finale di Copa America, e la protagonista ovviamente non poteva non essere la famosa cantante Shakira: presente domenica e ovviamente sostenitrice dei cafeteros che, dopo aver conquistato l’ultimo biglietto per affrontare Messi e compagni, non ha voluto esitare ad esultare per tale traguardo.

«Quella Colombia! Abbiamo una grande squadra! Ci vediamo questa domenica nella finale della Copa de América!»