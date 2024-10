Colpani, parla l’agente: «Si sta prendendo la Fiorentina. Ecco perché è partito male»

Colpani, l’agente Tullio Tinti, ha rilasciato qualche dichiarazione sull’avvio del trequartista della Fiorentina con la maglia viola

L’agente Tullio Tinti a Tuttomercatoweb, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sul giocatore della Fiorentina Andrea Colpani (ricercato in estate anche dal Milan): sottolineando una partenza in salita per poi riprendere a fare la differenza sulla trequarti della squadra viola.

LE PAROLE – «È partito che non era a posto, arrivato a Firenze non aveva ancora iniziato la preparazione. Ora sta recuperando, ha fatto bene le ultime due. Ha il talento giusto per giocare a quei livelli e anche di più».