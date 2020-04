Commisso chiaro: «Chiesa? Il suo futuro è alla Fiorentina»

Rocco Commisso ha parlato alla Radio1 del futuro di Chiesa e della possibile ripresa del campionato. Le sue parole

Rocco Commisso ha parlato a Radio1 a “Un Giorno da Pecora”. Queste le parole del presidente della Fiorentina.

EMERGENZA CORONAVIRUS – «Abbiamo passato un brutto periodo alla Fiorentina perché fino a pochi giorni fa avevamo 12 persone colpite dal virus. Alcuni non erano in buone condizioni. Grazie a Dio ora sono tutti fuori pericolo. I giocatori intanto sono tutti negativi e pronti per ripartire».

RIPRESA CAMPIONATO – «Penso che alla fine riprenderemo. La salute deve essere sempre al primo posto ma penso che alla fine il campionato riprenderà. Il calcio è un patrimonio anche se non sarà facile ripartire in Italia dopo ciò che è successo. Io spero che si possa tornare ad allenarsi il 4 maggio anche se il calcio non rinizierà come vorremmo noi. E’ importante che non venga rovinato anche la prossima stagione».

TAGLIO STIPENDI – «Ognuno deve fare la propria parte. I valori dei calciatori sono calati del 30-40% e anche noi quindi abbiamo perso decine di milioni come lub. Stiamo parlando con i giocatori ma non siamo al punto di annunciare qualcosa».

FUTURO CHIESA – «Federico sta qui»