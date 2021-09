Rocco Commisso ha parlato della sosta per le nazionali e di un presunto torto fatto alla Fiorentina: ecco le sue dichiarazioni

Rocco Commisso ha parlato dal Viola Park tuonando sulla sosta per le nazionali: ecco le dichiarazioni riportate da Violanews.com.

VLAHOVIC – «Ho parlato con il ragazzo e credo che voglia restare. Speriamo che il contratto si faccia, ma una cosa alla volta. Vediamo quando ritorna».

SOSTA NAZIONALI – «Ho parlato con i Italiano e qualcosa che bisogna fare per questi giocatori che partono per il Sudamerica e l’Africa con la nostra partita fissata per sabato. Non è giusto, le squadre che giocano in Champions non devono avere la priorità su squadre come la Fiorentina. Bisogna parlarne in Lega, non è giusto venire penalizzati».