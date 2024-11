Como, Braunoder: «Emozionante raggiungere la Serie A. In questa stagione voglio raggiungere quell’obiettivo»

Como, il centrocampista Matthias Braunoder ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sulla sua stagione in Lombardia

LE PAROLE – «L’evento più importante è sicuramente stato la promozione e i festeggiamenti con i tifosi che ne sono derivati dopo la partita. Altri momenti molto speciali sono il mio primo gol con il Como e il mio debutto in Serie A. Le prime settimane sono state difficili, perché era la prima volta che mi trovavo all’estero ed in cui cercavo di imparare la lingua. C’erano molte cose nuove. Ma è stato emozionante e non vedevo l’ora di farlo. Il club mi ha aiutato molto. Migliorarmi il più velocemente possibile e dimostrare che posso essere un giocatore importante in un undici titolare che scende in campo in Serie A. Il calcio in generale sembra molto più importante in Italia per la gente e per i tifosi rispetto a quanto accade in Austria. Anche se in Austria la qualità sta crescendo».