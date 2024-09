Como, Cutrone MINACCIATO di MORTE per il rigore sbagliato – FOTO

Attraverso il proprio profilo Instagram, Patrick Cutrone ha pubblicato le minacce di morte che gli sono arrivate dopo il calcio rigore sbagliato in Udinese-Como. Degli insulti pesanti rivolti anche ai suoi figli, con l’ex Milan ha voluto lanciare un messaggio importante.

Como striker Patrick Cutrone missed a 95th minute penalty earlier that would have given them a draw vs. Udinese.



After the match, he received hateful messages on IG against him and his family. He responded:



“I accept criticism as it is right, but I don't let these things… pic.twitter.com/P7BR6jK9eZ