Como Udinese, le dichiarazioni di Runjaić nel post partita

L’allenatore dell’Udinese Kosta Runjaić ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il match contro il Como del tecnico Fabregas. Di seguito le sue dichiarazioni riprese da TMW:

PRESTAZIONE – «Abbiamo iniziato male, senza la giusta intensità e senza la necessaria tensione. Abbiamo concesso gol facili, quasi invitando il Como a segnare. Non è questo il modo in cui l’Udinese dovrebbe affrontare le partite, soprattutto in un contesto come quello di stasera. L’espulsione di Solet è stata solo l’episodio finale di una gara gestita male fin dall’inizio».

CAMBIO MODULO? – «No, assolutamente. Ho effettuato delle sostituzioni all’intervallo, ma non ho mai pensato di stravolgere l’assetto tattico. In quel momento eravamo sotto di due gol e la priorità era quella di riorganizzare la squadra, non di snaturarne i principi di gioco. Non è il momento di parlare di moduli o di numero di attaccanti, ma di analizzare la prestazione complessiva del team, lo spirito di squadra e la capacità di reagire alle difficoltà».

CLASSIFICA – «Non so se sia una posizione comoda. Sappiamo che i tifosi vogliono sognare l’Europa, ma al momento dobbiamo essere realisti e concentrarci sulla salvezza. Dobbiamo rimanere attenti e non pensare troppo al futuro. Il prossimo match contro la Roma sarà fondamentale e il mio unico obiettivo è quello di vincerlo. So chi siamo, dove siamo e cosa ci serve per migliorare. Abbiamo ancora bisogno di lavorare molto, non siamo ancora una squadra stabile. Dobbiamo rimanere concentrati e lucidi, solo così potremo raggiungere i nostri obiettivi».