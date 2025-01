Sergio Conceiçao, le 10 regole da applicare per far crescere il Milan. Ritiri, bilancia, allenamenti e smartphone: ecco quel che pretende il tecnico portoghese - Calcio News 24

Sergio Conceicao, quali sono le regole danno personalità al nuovo tecnico del Milan (avvicinandosi alla sfida contro il Cagliari)

Nel giorno di Milan–Cagliari, debutto in campionato per Sergio Conceiçao dopo la vittoria della Supercoppa a Riad, il Corriere della Sera pubblica il suo decalogo. Queste le regole che dal suo arrivo sono in vigore in casa rossonera.

1) Ritiro pre-partita obbligatorio. Con Pioli e Fonseca, alla vigilia delle partite serali a San Siro, ognuno dormiva a casa e ci si presentava direttamente al mattino. Ora tutti a nanna a Milanello

2) I ritardi non sono tollerati. Tolleranza zero, anche per pochi minuti

3) Sulla bilancia ogni mattina. Pesatura obbligatoria, guai a chi sgarra

4) Le regole sono uguali per tutti. Conceiçao: «Per me uno vale l’altro».

5) Addio alle ciabatte a pranzo. Rispetto per compagni e staff, anche nella forma e nell’abbigliamento.

6) Allenamenti doppi. Mattina e sera: è già successo più volte. «C’è tanto da lavorare» dice Conceiçao.

7) Testa solo al campo. «Questo è un lavoro, non un hobby».

8) I problemi si risolvono in spogliatoio. Se ci sono discussioni, vanno risolte in spogliatoio. Basta sceneggiate pubbliche

9) La grinta conta più della tattica. L’ha svelato Pulisic: «Il mister ci ha detto che la grinta conta più della tattica».

10) Lo smartphone va messo via. Niente divieti, ma uso intelligente dello smartphone: meno si usa, meglio è