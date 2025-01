Conceicao dopo Milan Parma: «Oggi abbiamo vinto con lo spirito. Con Calabria è successo questo»

Sergio Conceicao ha parlato a DAZN. Le dichiarazioni del tecnico rossonero al termine della partita di Serie A contro il Parma

Al termine del match tra Milan e Parma, Segio Conceicao è intervenuto a Dazn. Le dichiarazioni:

PAROLE – «Delle volte con l’adrenalina della partita si creano certe circostanze. Io sono sempre così diretto e frontale: io proteggo sempre i miei giocatori. Oggi abbiamo vinto con lo spirito. Rimonte? Io volevo vincere prima con più tranquillità! Dobbiamo migliorare sul gioco: le scelte che ho preso all’intervallo sono state per migliorare la squadra. Theo e Leao ci hanno dato tantissimo e a Zagabria entrambi giocheranno. Mi pagano per prendere queste scelte. A questa squadra manca equilibrio tra la fase difensiva e offensiva. Fofana era molto dispiaciuto: sono stato io a mandarlo in campo. Questi tre punti erano troppo importanti»