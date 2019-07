Conferenza Diawara, il centrocampista si presenta: «Sono arrivato qui motivato, so di essere in una grande squadra»

Il nuovo acquisto della Roma, Amadou Diawara, ha parlato durante la conferenza stampa di presentazione. Le sue parole:

«Io sono arrivato qui motivato, so di essere in una grande squadra. Non lascerò mai niente, darò tutto per aiutare la squadra ad arrivare dove merita. Ho tagliato le vacanze per tornare prima e conoscere i compagni e l’allenatore. Mi aiuterà sicuramente a non lasciare le partite che avevo nelle gambe in Coppa d’Africa. Io sto molto bene e penso di riuscire a stare al meglio già nell’allenamento di oggi. L’allenatore mi voleva, sono stato molto cercato dalla società, che ringrazio per la fiducia. Spero di poterla ripagare al meglio. La chiamata del mister è stata un’emozione, sono onorato di essere allenato da lui. Obiettivi? Andare in Champions League, è poco ma sicuro. Dobbiamo fare di tutto per andare minimo in Champions».