Conferenza Pioli, le parole del tecnico alla vigilia di Milan-Atalanta

Conferenza Pioli: le parole alla vigilia di Milan Atalanta, valida per la 26ª giornata del campionato di Serie A 2023/24

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro l’Atalanta di San Siro. Le sue dichiarazioni:

CHE PARTITA E’ CON L’ATALANTA – «Molto importante per la classifica e tornare a vincere dopo la sconfitta di domenica scorso. Sotto continuano a fare punti, è una partita poi difficile. Noi, l’Inter e l’Atalanta siamo quelle che han fatto più punti, quindi affrontiamo una squadra che sta bene».

PERCHE’ HA DETTO ATALANTA FAVORITA PER L’EUROPA LEAGUE – «Che memoria che avete. Quando mi avete fatto quella domanda dovevamo superare il turno precedente. Ora ce la giochiamo anche noi come Atalanta, Bayer e Liverpool».

COME STA LA SQUADRA – «Dopo l’Europa League faremo sempre conferenza stampa prima dell’allenamento quindi non so niente. Oggi avrò informazioni più certe. Kalulu sta bene, con oggi completerà la settimana di allenamento. Parlerò con lui. Calabria anche sta bene e oggi si dovrebbe allenare con la squadra».

CONTINUA SU MILAN NEWS 24