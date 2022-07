Conferenza stampa Allegri: «Ci aspettano gare importanti. Ecco la situazione De Ligt»

Conferenza stampa Allegri, il tecnico bianconero presenta la nuova stagione della Juventus: le sue dichiarazioni

In conferenza stampa Massimiliano Allegri ha presentato la nuova stagione della sua Juventus.

COSA SI ASPETTA DA QUESTE PARTITE – «Iniziando dalla prima col Chivas mi aspetto dei progressi in avanti per la condizione fisica e di livello di squadra. Contro Barcellona e Real Madrid sono amichevoli estive ma giochi contro squadre di livello e test importanti per noi».

DE LIGT – «Come sapete tutti, ieri c’è stato l’incontro col Bayern Monaco. Ora De Ligt è ancora della Juve, si sta allenando bene. In questo momento è della Juventus, il mercato è aperto fino al 31 agosto. Sono contento di come si sta comportando la società, se partisse De Ligt saremmo pronti a sostituirlo nel modo migliore».

