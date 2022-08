Conferenza stampa Allegri: «Roma squadra tosta, un piacere rivedere Dybala»

L’allenatore della Juventus Allegri ha parlato in conferenza stampa in vista della Roma

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Roma.

LA CHIAVE DI JUVE ROMA – «Domani è il primo scontro diretto contro una Roma che ha iniziato bene e sta continuando il trend positivo iniziato l’anno scorso. Incontrare Mourinho è sempre un piacere: sta facendo un ottimo lavoro e sta plasmando la Roma a modo suo. Loro sono una squadra tosta, non hanno ancora subito gol. Sarà una partita molto equilibrata».

VLAHOVIC ISOLATO CON LA SAMPDORIA – «Se toccasse un pallone e facesse un gol sarei contento. Con la Sampdoria abbiamo fatto un brutto primo tempo, però le partite durano 95 minuti. La cosa che mi ha fatto arrabbiare è il secondo tempo: non abbiamo sfruttate le occasioni, è stato annullato un gol per poco. Io sono arrabbiato per quello. Van dati meriti anche alla Sampdoria. E’ vero che non siamo riusciti a sviluppare all’interno del campo, ma le partite durano 95′ e nel secondo tempo dovevamo vincerla».

DYBALA DA AVVERSARIO – «Con Paulo abbiamo passato anni straordinari. Ha fatto tanti gol, con le sue giocate ha fatto divertire pubblico e tifosi e me. Domani lo troviamo da avversario, è un piacere rivederlo».

