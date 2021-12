Conferenza stampa Allegri pre Venezia Juve: le dichiarazioni alla vigilia della sfida tra i veneti e la formazione bianconera

(Marco Baridon inviato all’Allianz Stadium) – La Juventus, reduce dalla vittoria col Malmoe e dal raggiungimento del primato nel gruppo H di Champions League, vuole inanellare la terza vittoria consecutiva in Serie A.

Nel venerdì di vigilia della partita con il Venezia, il tecnico bianconero presenta il match in conferenza stampa. Su Calcionews24 l’evento in diretta.

PROSSIMO STEP DELLA JUVE – «Il prossimo step è la partita di domani. E’ una partita complicata perché il Venezia in casa ha segnato molto. E’ una squadra che gioca, spensierata, e viene da una sconfitta col Verona in cui avevano dominato. Cercheranno un’impresa storica e noi dovremo metterci al piano loro. A quel punto le qualità tecniche vengono fuori ma bisogna avere l’approccio giusto».

INFORTUNATI – «De Sciglio sta bene. McKennie ha lavorato parzialmente si aggrega settimana prossima. Ramsey è ancora fuori. Arthur stamattina è arrivato tardi all’allenamento e non sarà convocato».

POCHI GOL – «Non è una questione di guarigione, spazi o non spazi. E’ una questione di percentuale realizzativa per cui siamo sotto la media. Dobbiamo essere più cattivi. Per far gol dobbiamo fare cinque occasioni, è poco. Domani è una partita a rischio grosso se la interpretiamo male».

4-2-3-1 – «Se giocherà De Sciglio Cuadrado verrà spostato più avanti e Bernardeschi tornerà a sinistra, in cui fa meglio rispetto che a destro perché ha più liberta».

DYBALA – «Dybala sta bene, ha lavorato con la squadra ed è pronto per giocare».

PRESTITO PER KAIO JORGE – «Non abbiamo preso in considerazione questa ipotesi. Piano piano troverà il suo spazio e giocherà».

ATTENZIONE – «L’andamento nostro di quest’anno è questo. Questo momento è importante, dobbiamo dare un segnale. Deve essere una prestazione di alto livello».

ARTHUR – «È semplice, è arrivato in ritardo. Non è giusto, quindi non farà parte dei convocati. Da quando riprenderemo gli allenamenti tornerà a lavorare con la squadra. Son cose che capitano».

DIFFICOLTA’ A VENEZIA – «È un campo che nessuno conosce, solo Chiellini e io nel lontano ’85. È strano, prendi il traghetto. Se non vai lì e non fai una partita provinciale tra virgolette, rischi di farti male».

LA CONFERENZA COMPLETA DI ALLEGRI SU JUVENTUSNEWS24