Conferenza stampa Allegri: le parole del tecnico della Juve alla vigilia del match contro il Malmoe

Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Malmoe. Le sue dichiarazioni.

COME SETTE ANNI FA – «Era la prima partita in casa in quell’anno. Sono situazioni diverse perché in campionato avevamo iniziato bene. A livello psicologico respirava aria negativa per l’eliminazione ma quest’anno iniziamo dopo un avvio di campionato disastroso e fuori casa dobbiamo andare a vincere per affrontare il girone nel migliore dei modi».

COME NEL 2015/2016 – «Non lo so se è stata la più bella, quei cinque anni sono stati messi nel dimenticatoio. Non si può mai dire ma noi dobbiamo cercare di far succedere le cose, nonostante la squadra si sia ben comportata in alcuni tratti. Alcuni errori possono capitare, a noi sono capitati tutti insieme. Noi dobbiamo fare bene per la Champions domani, giocare una buona partita tecnica e concedere poco palle inattive».

DIFFICOLTA’ NELLA COESIONE DEL GRUPPO – «I giovani non sono più giovani, bisogna darsi una sveglia sotto l’aspetto mentale. Nessuno si aspettava un inizio così. Il lavoro che era stato fatto, che si continuerà a fare, era fatto bene. La qualità maggiore di Szczesny è l’affidabilità, tre errori di fila, se me lo avessero detto avrei risposto “Voi siete matti”. E’ un portiere di valore assoluto e domani lo dimostrerà».