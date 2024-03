Conferenza Allegri pre Lazio Juve – VIDEO

Conferenza stampa Allegri: le parole alla vigilia di Lazio Juve, valida per la 30.ma giornata di Serie A

Dopo il pareggio in casa contro il Genoa, i bianconeri vogliono tornare a vincere in campionato nel match contro la Lazio all’Olimpico di Roma valido per la trentesima giornata di Serie A.

Allegri si dice contento della fiducia della società, annuncia il ritorno da titolare di Moise Kean e risponde alle critiche ricevute nelle ultime settimane.

LEGGI LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE SU JUVENTUSNEWS24.COM