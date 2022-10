Conferenza stampa Baroni: «Juve arrabbiata, ma noi preparati bene»

Conferenza stampa Baroni, il tecnico del Lecce parla alla vigilia del match contro la Juventus: le sue dichiarazioni

Marco Baroni, allenatore del Lecce, ha parlato alla vigilia del match contro la Juve.

JUVE – «La Juventus arriverà qui arrabbiata dopo l’eliminazione in Champions, ma non mi aspetto siano al di sotto dei loro standard qualitativi. Non ha senso fare un confronto tra noi e loro. Abbiamo comunque lavorato bene in settimana, abbiamo preparato bene la partita lavorando anche sugli errori commessi a Bologna. Dobbiamo fare una grande prestazione, per i nostri tifosi che hanno già riempito lo stadio in ogni ordine di posto».

CONTINUA SU JUVENTUSNEWS24