Conferenza stampa Baroni: «Risultati sotto gli occhi di tutti. Chiedo una cosa»

Conferenza stampa Baroni: le dichiarazioni del tecnico del Lecce verso il match di campionato contro la Sampdoria

Marco Baroni, allenatore del Lecce, ha parlato ai canali ufficiali del club verso il match con la Sampdoria.

CONDIZIONE – «Ci troviamo ad affrontare la terza gara di questo mini ciclo dopo Udinese e Atalanta. I risultati sono sotto gli occhi di tutti, ma soprattutto ci sono state le prestazioni. Ora c’è un appuntamento difficile come lo sono tutti in Serie A. La nostra attenzione è rivolta come sempre alla prestazione. Abbiamo recuperato e ora vogliamo una gara di compattezza, concentrazione ed intensità».

FORMAZIONE – «Dubbi ce ne sono, perché al di là dello stop a Pezzella devo valutare. Mi prendo qualche ora, oggi abbiamo fatto una leggera rifinitura ma domani devo vedere chi ha più energia fisica e mentale per affrontare questo impegno. In questo momento, in questa gara così ravvicinata ho troppe valutazioni da fare. Ad esempio Gendrey è uscito ed aveva un piccolo problemino che ha recuperato ma va valutato».

CONTINUA SU SAMPNEWS24