Conferenza stampa Bennacer: il centrocampista algerino, ex Empoli si presenta come nuovo acquisto del Milan

Ismael Bennacer si è presentato in conferenza stampa. Ecco le sue parole da Milanello: «Sento la maglia del Milan, mi sento molto molto bene. Sono contento perché abbiamo una squadra forte».

«Io sto crescendo, il Milan è la squadra perfetta per me per lavorare bene, con questo mister. Il mio ruolo è il playmaker davanti la difesa, preferisco questo ruolo. Poi giocherò dove il mister vorrà collocarmi. Mi ha chiesto di venire qui, questo è importante».