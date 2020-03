Nazionale Femminile, Bertolini: «Mi aspetto grande motivazione»

Milena Bertolini, ct della Nazionale Femminile, ha parlato alla vigilia dell’esordio all’Algarve Cup contro il Portogallo

Milena Bertolini, ct della Nazionale Femminile, ha parlato alla vigilia dell’esordio all’Algarve Cup contro il Portogallo. Ecco le sue parole.

BERTOLINI – «Sono molto soddisfatta perché le ragazze stanno dando il massimo. Da loro mi aspetto una grande motivazione, una grande voglia di giocare in questa competizione. Per noi è motivo di orgoglio essere stati invitati e lo dobbiamo dimostrare dal primo minuto che scendiamo in campo. Portogallo? Le abbiamo già battute, ma domani all’Algarve Stadium sarà un’altra storia. È una squadra in netto miglioramento, che davanti ai propri tifosi darà il massimo. Ha calciatrici che giocano in campionati importanti e mi aspetto una partita di altissimo livello».