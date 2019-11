Conferenza stampa Commisso: «Centro sportivo, investimento da 50 milioni»

Ecco le parole del patron della Fiorentina Rocco Commisso, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra la viola e il Parma

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, interviene in conferenza stampa per rilasciare alcune novità importanti per i tifosi viola. Ecco le dichiarazioni del patron gigliato.

«Il mio obiettivo è quello di costruire in due anni il centro sportivo, negli altri due lo stadio. Stamani sono stato a Bagno a Ripoli, sarà non solo il più grande Centro Sportivo d’Italia, ma anche il più bello. Siamo stati a Sassuolo, domani visiteremo quello del Bologna, entro il 30 novembre vedrete quello che faremo a Bagno a Ripoli perché dobbiamo presentare al Comune la nostra idea. Non costerà 10-15 milioni, sarà un investimento da 50 milioni. Dobbiamo incrementare i ricavi, questo servirà per portare la Fiorentina al top. Sono contentissimo di aver preso questa decisione perché è un messaggio che sto dando a Firenze e all’Italia: quando il privato comunica bene con il pubblico si può investire. E tra 3/4 settimane vedrete quanto è bello. Debiti Mediacom? Sono diminuiti rispetto ad un anno fa nonostante l’acquisto della Fiorentina, e abbiamo chiuso il novantunesimo trimestre in utile consecutivo».