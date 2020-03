Conferenza stampa Conte: «Nulla di vero sulle restrizioni fino al 31 luglio»

Il Premier Giuseppe Conte interviene in conferenza stampa dopo il Consiglio dei Ministri: ecco le sue parole

Il Premier Giuseppe Conte ha parlayo dopo la riunione del Consiglio dei ministri. Il premier ha annuciato alcune decisioni prese durante la riunione tramite una conferenza stampa.

CONTE – «Un decreto che riordina la disciplina dei provvedimenti che stiamo adottando in fase emergenziale. Prevediamo che ogni provvedimento adottato venga trasmessa ai presidenti delle Camere. Riferirò ogni 15 giorni ai presidenti delle Camere. Abbiamo regolamentato in modo lineare i rapporti degli interventi del Governo e le Regioni: lasciamo che i presidenti delle Regioni possono adottare anche provvedimenti e misure, anche più severe. Rimane la funzione di coordinamento e omogeinità del Governo. Abbiamo introdotto una multa che va da 400 a 3000 euro: d’ora in poi alla contravvenzione prevista, si sostituisce questa multa. Io sono soddisfatto della reazione che tutti gli italiani stanno avendo, nel rispettare le prescrizioni. Se tutti rispettano le regole, possiamo uscire quanto prima dalla fase d’emergenza. Purtroppo ancora una volta assisto ad un’indebita circolazione di una bozza (già superata): non tenete conto delle bozze pubblicate. Nulla di vero sul prolungamento delle restrizioni fino al 31 luglio, ma è lo spazio in cui manovrare nell’emergenza della pandemia».