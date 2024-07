Conferenza stampa Conte: «Questo sarà il NOSTRO OBIETTIVO, abbiamo ancora strascichi dalla SCORSA STAGIONE. Su Osimhen e il mercato DICO QUESTO»

Conferenza stampa Conte: «Questo sarà il NOSTRO OBIETTIVO», le parole del nuovo tecnico del Napoli da Dimaro

Il nuovo tecnico del Napoli, Antonio Conte, ha tenuto una conferenza stampa quest’oggi direttamente da Dimaro. Di seguito i tratti salienti di maggior rilievo: dall’obiettivo stagione al calciomercato.

MERCATO – «Sul mercato, così come sulle altre cose, stiamo dando dimostrazione di avere una visione chiara sulle cose da fare. Per un club come Napoli è giusto operare per il presente e per il futuro. Rafa Marin ha buone prospettive, un giovane, lo stesso per Buongiorno, anche lui giovane, prospetti che per anni possono essere colonne».

OSIMHEN – «Dopo la mia firma, la fase più difficile è stata riallineare tutta la situazione e rimettere il club Napoli al centro di tutto, questo è stato l’aspetto più difficile affrontato. La situazione ora ci permette di stare un passo in avanti, per merito di tutti, del club, merito dei calciatori che hanno capito, io mi sono espresso molto chiaramente e con una visione, così difficilmente puoi andare contro. Ora il club è tornato protagonista. Su Victor parliamo di un professionista, un eccellente giocatore, un top player, io ci ho parlato e sa benissimo che non è cambiato assolutamente niente. E’ del Napoli, sa benissimo che chi è del Napoli deve lavorare ed avere il giusto atteggiamento».

OBIETTIVO STAGIONALE – «E’ inevitabile che non sono del tutto andate, non dimentichiamo che è stata veramente molto deludente, sotto ogni punto di vista. Quest’anno abbiamo il dovere di migliorare, tornare nelle coppe dalla porta principale, questo è l’obiettivo realistico!».