Torino, Conti: «Giampaolo sta bene. Belotti e Zaza insieme…»

Francesco Conti, vice allenatore del Torino, ha parlato alla vigilia della gara con la Sampdoria.

GIAMPAOLO – «Le condizioni del mister sono buone, lo sentiamo tutti i giorni, non è con noi fisicamente ma mentalmente lo è più che mai: sta bene e a stretto giro di posta rientrerà, ma domani ci sarò ancora io».

SAMPDORIA – «Domani per noi è una partita importante come le precedenti. Dobbiamo arrivare ad un risultato tramite una prestazione che deve essere in linea con quelle dell’ultimo periodo. Emozione? Io diffido da chi non ha emozioni, queste fanno parte del gioco. Abbiamo vissuto lì tre anni con buoni risultati instaurando rapporti amichevoli che vanno al di là del calcio. Ma dopo il fischio d’inizio si pensa a raggiungere il risultato».

BELOTTI-ZAZA – «Sono molto amici, hanno già giocato insieme e credo non ci siano problemi. Non dimenticando che abbiamo una batteria di attaccanti formata di elementi di assoluto valore, quindi di volta in volta in base al tipo di gara che dobbiamo fare si scelgono i due migliori».

