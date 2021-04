Conferenza stampa Cosmi: «Modulo? A me piace perdere, continuo ad usare il 3-5-2»

Serse Cosmi, tecnico del Crotone, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di domani contro la Sampdoria

SAMPDORIA – «Turnover? Ci saranno cambiamenti perché ci sono giocatori che devono tirare il fiato e altri scalpitano per giocare».

INFORTUNATI – «Vulic si è allenato solo oggi. Djidji ha chiuso l’allenamento con una piccola distorsione alla caviglia. Situazioni facilmente risolvibili. Aspettiamo domani».

CUOMO – «Cuomo è giovane ma ha giocato un campionato intero di Serie B, vincendolo. Sta maturando esperienza».

ROJAS – «A Napoli ha messo in mostra le sue qualità, con l’Udinese ha fatto fatica. Sia lui che Cuomo avranno spazio da qui alla fine, anche da titolare. Il ruolo di interno è quello che gli si addice di più».

MODULO – «A me piace perdere, per questo continuo ad usare i 3-5-2. Si può discutere tutto ma ho pensato cento volte a cambiare il sistema o modificare qualcosa ma sino a quando non vedo squadre superiori a noi sul piano tattico non vedo perché dovrei cambiare».