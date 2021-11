Conferenza stampa D’Aversa: «Sappiamo cosa dobbiamo fare. Domani in campo senza ansia»

Conferenza stampa D’Aversa: le parole dell’allenatore blucerchiato alla vigilia del match con la Salernitana

(Francesca Faralli, inviata a Bogliasco) – Roberto D’Aversa ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Salernitana-Sampdoria, match valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie A.

PARTITA – «Sicuramente siamo a conoscenza dell’ambiente che andiamo a trovare. La squadra ha lavorato molto bene in queste settimane e andiamo per fare a tutti i costi un risultato positivo».

GABBIADINI – «Manolo oggi si è allenato regolarmente e sarà tra i convocati. Non sarà a disposizione Torregrossa».

GRUPPO – «Colantuono ha ragione a temere Quagliarella e Caputo. Mi auguro che domani si possono togliere delle soddisfazione perché chiaramente ne beneficerebbe la squadra. Domani conta l’aspetto emotivo. Voglio una partita da uomini e penso di avere un gruppo formidabile».

YOSHIDA – «Yoshida si è allenato solo oggi e molto probabilmente non farà parte dei convocati».

FERRARI – «Se devo qualcosa a qualcuno è proprio Ferrari. Per mia responsabilità gli ho tolto qualcosa, ma ha tempo e partite per farsi vedere. Le mie scelte sono dettate da quello vedo in allenamento».

ANSIA – «Avevamo l’ansia del risultato. Probabilmente anche per le voci che circolavano intorno all’allenatore. Ho detto ai ragazzi di andare in campo ragionando su quello che dovevano fare. L’ansia da prestazione e il dover vincere a tutti i costi ti può portare a commettere egli errori. Dobbiamo andare in campo con la massima concentrazione, ognuno di noi deve dare di più. Concordo che l’aspetto mentale ha contribuito molto».

