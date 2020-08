Conferenza stampa De Laurentiis: «Il format del campionato deve cambiare. Zielinski ha rinnovato»

Il presidente del Napoli ha parlato in conferenza stampa dal ritiro di Castel di Sangro

Dal nostro inviato Emanuele Catone – Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro azzurro di Castel di Sangro.

ABRUZZO – «La Regione Abruzzo ha mantenuto le promesse in pochissimo tempo. È stato dimostrato con i fatti di essere capaci di fare quello che altrove non si riesce a fare. L’Abruzzo è stata la prima regione che ha permesso ai tifosi, anche se in numero limitato, agli allenamenti. Lo stadio è un impianto straordinario. Non voglio esagerare, ma dico che potremmo arrivare a 4mila tifosi. La partita a tre fatta con Castel di Sangro e l’Aquila, e la seconda partita col Teramo è un segno di rispetto e apertura verso il territori».

NUOVO FORMAT CAMPIONATO – «Sono un visionario, prevedo il futuro. Per quanto riguarda il cambio della tipologia del campionato è un problema che riguarda la Federcalcio. Un problema che forse dopo il 31 agosto ne sentiremo parlare. Non bisogna accogliere le novità come se fossero un male, a volta aggiustano il tiro di quello che è sempre stato sbagliato. Il campionato è una forma talmente vecchia e superata che ben vengano delle novità».

CEFERIN – «Dipende molto da quanto lasceranno lavorare me e Gattuso. Se noi dovessimo ripartire con gli stadi chiusi e con lo giocare ogni tre giorni, mi sembra una pura follia. In nome di cosa? Sembriamo degli attori affittati per recitare una commedia. Chi l’ha scritto questa commedia? Ceferin? Non ha capito che ci vuole un grande rispetto per i tifosi, vanno rispettati i campionati di ogni lega».

MERCATO – «C’è un dato di fatto. Se tiriamo una linea e tiriamo una linea tra lo scorso ritiro, quelli di gennaio e quelli di quest’estate noi abbiamo sfondato il muro dei 300 milioni. Voglio vedere se le altre società hanno speso tanto. Non faremo una campagna di saldi, sarà un mercato di attesa».

RINNOVO ZIELINSKI – «Visto che parlate sempre di Zielinski. Oggi abbiamo rinnovato Zielinski».

ARBITRI – «Arbitraggio? Non ho nulla da dire. Come vediamo, anche se sbagliano vanno ad arbitrare la finale di Champions League. Questa domanda va fatta a chi li comanda».