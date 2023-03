Conferenza stampa Dionisi: «Siamo molto contenti, ma il 4-3 mi lascia l’amaro in bocca»

Conferenza stampa Dionisi: le parole del tecnico neroverde dopo la sfida tra la Roma e il Sassuolo. Le dichiarazioni

(Matteo Celletti inviato all’Olimpico) – Alessio Dionisi, tecnico neroverde, ha parlato in conferenza stampa dopo Roma-Sassuolo di Serie A.

SASSUOLO RAGIONA DA BIG – «Sicuramente siamo più consapevoli. Quando fai risultati acquisti una consapevolezza. Una squadra più matura darei di no. Non è facile giocare undici contro dieci in uno stadio che spinge. La Roma poteva metterci in di difficoltà. Oggi tante cose sono positive. Quello che mi lascia l’amaro in bocca è il 4-3 perché la partita era finita. Ovviamente siamo molto contenti».

FABBRI – «Non credo che io ti debba dire qualcosa sulla panchina della Roma. L’arbitro ha arbitrato molto bene una partita sicuramente molto importante».

VALORE TECNICO – «Oggi siamo a parlare di un valore tecnico perché ogni giocatore oggi era disponibile. I tre davanti prima di oggi avevano giocato tre partite insime su venticinque. La qualità se ce l’abbiamo e la possiamo sfruttare i ragazzi la mettono in campo. Faccio i complimenti ai ragazzi, ma dobbiamo voltare pagina il prima possibile e pensare allo Spezia che fino a poco tempo fa era davanti a noi».

UTILITA’ ACQUISTI – «Sicuramente è aumentato lo spirito di squadra. I cambiamenti delle volte portano positività. Chi esce incoraggia i compagni, chi sta in panchina non vede l’ora di subentrare. Siamo una piccola realtà che si deve confermare ogni anno e non è facile se cambi sempre giocatori. Ora la squadra gira che è un piacere».

LAURIENTE’ – «Non sono sorpreso. Laurienté può fare ancora di più anche nella continuità della prestazione della partita. Noi prendiamo il gol del 2-1 perché non rientra e Zalewski era solo. Ora sta facendo molto bene e ce lo godiamo».