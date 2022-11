Conferenza stampa El Shaarawy: «Sempre pronto ad aiutare»

Conferenza stampa El Shaarawy, l’attaccante della Roma ha parlato alla vigilia del match contro il Ludogorets

Stephan El Shaarawy, attaccante della Roma, ha parlato in conferenza stampa.

LE PAROLE – «Non ho mai avuto problemi ad adattarmi alle richieste del mister, da quinto ho giocato in passato. E’ chiaro che sono più lontano dalla porta, ma non è una cosa che mi fa preoccupare. Quello che conta è la disponibilità e l’atteggiamento messo in campo. Voglio sempre aiutare la squadra».