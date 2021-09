Conferenza stampa Emery: «L’Atalanta è al pari delle big. Parejo è pronto»

Unai Emery, allenatore del Villarreal, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Atalanta: le sue parole

ATALANTA – «Una volta vista, analizzata e conosciuta ho detto wow. Una squadra diversa, allenata in maniera ottima, molto intelligente. Se si osserva la storia dell’Atalanta, si vede che è qualcosa di diverso del Villarreal. Ha più storia, meno percorso europeo, ma c’è una crescita costante anche grazie a Gasperini, consolidandosi come una delle principali in Italia. L’Atalanta è allo stesso livello di Milan, Inter, Juventus, Napoli».

GIRONE CHAMPIONS – «Cercheremo di vincere ogni partita, è una competizione corta, con un principale favorito, che è il Manchester, più una seconda squadra forte come l’Atalanta. Tutte devono essere giocate al massimo tenendo presente le diverse difficoltà, sempre pensando che in ogni partita i tre punti sono fondamentali, dobbiamo conquistarli independentemente dall’avversario».

PAREJO – «I suoi problemi fisici sono superati, è in fase di allenamento, anche statico, per cercare di essere presente il più presto possibile. Ha le condizioni ideali per poter giocare, non so se all’inizio o in un determinato momento. Incrementeremo le capacità della nostra squadra».