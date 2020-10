Napoli, Fabian Ruiz: «Sto bene con Bakayoko, ho più libertà»

Fabian Ruiz ha parlato alla vigilia della gara di Europa League contro la Real Sociedad: ecco le sue parole

«Bakayoko? Mi sento molto bene, ma anche con altri, abbiamo giocatori molto forti. Ho giocato due gare, mi sono sentito bene, lui è più difensivo ed ho più liberta. Nei tre dietro la punta? Uno vuole giocare, poi dove non importa, ma mi trovo meglio più dietro. Se il mister mi vorrà lì, per me va bene».