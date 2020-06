Conferenza stampa Fonseca: «L’Atalanta è molto forte ma credo ancora al quarto posto»

Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Milan. Le parole del tecnico giallorosso

KLUIVERT – «Se sarà titolare? Mi mancavano questo tipo di domande, vedremo domani. Ha avuto un piccolo affaticamento in settimana ed è pronto per giocare».

BILANCIO – «Vediamo di fare una valutazione a fine stagione. Prima della quarantena abbiamo fatto belle cose, ora abbiamo fatto solo una partita e penso che la squadra abbia risposto bene con la Sampdoria. Sono ottimista per questo finale».

ROMA DZEKO DIPENDENTE – «Tutti i calciatori sono importanti in questo momento, tutti dipendiamo da tutti. L’Atalanta è una squadra molto forte ma ho sempre la speranza di andare in Champions League, pensiamo a vincere le nostre partite».

GIOCARE ALLE 17.15 – «Secondo è troppo caldo per entrambe le squadre, preferirei giocare più tardi. Per il calcio è meglio giocare senza questo caldo, però vale per entrambe le formazioni. I giocatori non sono preoccupati per la questione, siamo ottimisti e tranquilli. Penso che dobbiamo fare una buona partita, le mie decisioni sono in funzioni della strategia e della condizione fisica».

PAU LOPEZ – «Ha effettuato un percorso di recupero normale, con il Milan non ci sarà ma dovrebbe rientrare la prossima».

MKHITARYAN E ZAPPACOSTA – «Mkhitaryan ha avuto un piccolo affaticamento, è pronto per giocare domani, così come Zappacosta».

MILAN – «Il Milan sta bene, ho visto la partita con il Lecce ed è una squadra più forte di quella affrontata all’andata. Per prima cosa, pensiamo a ciò che dobbiamo fare noi, io mi preoccupo della mia squadra e di cosa possiamo fare contro il Milan. Rebic è un giocatore di qualità ma non è l’unico, dobbiamo preoccuparci di tutta la squadra rossonera».