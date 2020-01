Conferenza stampa Fonseca: «Spinazzola giocherà. Squadra motivata»

Conferenza stampa Fonseca, ecco le parole dell’allenatore della Roma per presentare la partita contro il Genoa

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara dei giallorossi contro il Genoa. Ecco le dichiarazioni del tecnico giallorosso:

MOMENTO – «Bene. Sono motivati, con fiducia. E’ vero che è una settimana importante con tre partite, ma la squadra sta bene. Solamente i giocatori infortunati non stanno bene».

POCHI GOL – «Sono preoccupato, sono onesto. In questa settimana importante in attacco abbiamo solamente Kluivert e Under. Sulla trequarti c’è solamente Pellegrini. Per questo sono preoccupato. Noi abbiamo sempre creato molte occasioni per fare gol, dobbiamo continuare a lavorare per migliorare, ma non è facile».

SPINAZZOLA-POLITANO – «Spinazzola sta bene, è motivato e giocherà. Io non conosco bene nel dettaglio la situazione. Devo dire che se la società ha deciso questo ha fatto bene, sicuramente. Io ho fiducia totale in loro. Io volevo avere qui Politano, è la verità. Devo dire però che ho piena fiducia in Petrachi e Fienga. Se loro hanno deciso così significa che c’era un motivo».

MERCATO – «In questo momento stiamo cercando di trovare un altro giocatore per la fascia che era occupata da Zaniolo, ma non è Politano».