Conferenza stampa Fonseca: ecco le parole dell’allenatore della Roma in vista del derby contro la Lazio

Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa: «Smalling è un calciatore esperto, con caratteristiche che ben si adattano alla nostra squadra. Mancini e Zappacosta sono pronti e potrebbero giocare. Smalling è tra i convocati».

«Florenzi esterno alto a sinistra? Ipotesi che stiamo considerando e ci abbiamo lavorato in allenamento. Abbiamo analizzato la nostra prestazione contro il Genoa, ma non rivelerò niente della nostra strategia contro la Lazio. Veretout potrebbe partire dall’inizio. Schick è convocato e pronto per giocare».