Conferenza stampa Gasperini: «Gli ottavi? Ci penso lunedì. Il Bologna…»

Conferenza stampa Gasperini, ecco le parole dell’allenatore dell’Atalanta per presentare la partita contro il Bologna

Il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita della sua squadra contro il Bologna. Queste le parole dell’allenatore:

CONDIZIONI – «Abbiamo recuperato, questo tipo di partite ti lasciano qualche problema. Preoccupa Gomez, speriamo che Ilicic possa recuperare con il Milan. Il Papu ha subito una forte contusione, ieri lo ha limitato ma valutiamo oggi. Questi infortuni si recuperano in fretta».

OTTAVI CHAMPIONS – «Non ho voglia di pensarci, ci penseremo lunedì. Quella che sarà…lasciamo che le cose vadano con il sorteggio. Dobbiamo essere bravi a pensare a Bologna. Dobbiamo prendere lo slancio dopo questa sbornia».

BOLOGNA – «È un’ottima squadra, ha perso qualche risultato in casa. Ha fatto un girone di ritorno positivo nello scorso campionato, è partita con ambizioni simili a quelle dello scorso anno, ma il campionato è questo. Siamo in un buon momento, abbiamo fiducia nel gioco».

MERCATO – «15-16 giocatori sono sufficienti per affrontare i momenti di assenza. Se mancano pezzi tutti hanno difficoltà. A me non serve moltissimo, dipende sempre quale saranno le scelte della società. L’infortunio di Zapata è una cosa imprevedibile, adesso stiamo aspettando tutti la sosta».