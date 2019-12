Conferenza stampa Gotti: «Per battere la Juve non basta la fortuna»

Conferenza stampa Gotti: le parole del tecnico dell’Udinese in vista del complicato impegno di campionato contro la Juve

Luca Gotti, tecnico dell’Udinese, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro la Juve. Le parole del tecnico bianconero riportate da Tuttomercatoweb.

JUVENTUS – «Conosciamo tutti la forza della Juventus, sappiamo delle difficoltà che si incontrano e dei numeri che hanno negli ultimi anni. Per affrontare la Juve, venendo via con qualcosa di positivo da Torino, c’è bisogno di un mix. Non basta solo fortuna, non basta solo l’atteggiamento propositivo. Ci deve essere un cocktail messo insieme. Noi dobbiamo preoccuparci di ciò che possiamo fare noi. Poi sappiamo che un certo tipo d’atteggiamento la fortuna se la chiama, dovremo essere artefici delle nostre fortune»

INTENSITÀ – «Voglio vedere un atteggiamento di squadra visti già con Bologna e Napoli. Serve continuità. E voglio un passo in avanti nella cura dei particolari, che gradualmente dobbiamo continuare a migliorare»

FORMAZIONE – «Abbiamo qualche effettivo in meno perché non abbiamo recuperato calciatori dall’infermeria, ma non c’è stato nessun altro infortunio»