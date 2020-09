Conferenza stampa Inzaghi: «C’è fiducia, il vento è cambiato»

Filippo Inzaghi ha parlato alla vigilia di Sampdoria-Benevento

Filippo Inzaghi, allenatore del Benevento, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’esordio in campionato in casa della Sampdoria.

VENTO CAMBIATO – «Le sensazioni sono buone, ma sarà sempre il campo dirà se avremo fatto bene o male. Dopo aver disputato un grande campionato di Serie B, adesso meritiamo di andare a giocarci queste partite su campi prestigiosi come quello di Marassi. Per provare ad ottenere il risultato, servirà un Benevento quasi perfetto. I nostri avversari devono capire che il vento è cambiato. Servirà impegno e concentrazione, per ogni singola partita. I nostri avversari dovranno capire che il Benevento visto in A tre anni fa, non esiste più».

LAPADULA – «Gianluca sta bene e può giocare. Da questo punto di vista, i cinque cambi ci daranno una grossa mano. Avremo tre partite in una settimana, ergo ci sarà spazio per tutti».