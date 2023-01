Conferenza stampa Inzaghi: «Grande voglia di giocare. Skriniar? Innamorato dell’Inter»

Conferenza stampa Inzaghi, l’allenatore dell’Inter parla alla vigilia del match di campionato contro il Napoli: le dichiarazioni

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha parlato alla vigilia del match contro il Napoli in conferenza stampa.

SVOLTA – «Non vediamo l’ora di ripartire, abbiamo voglia di scendere in campo, lo scorso anno fu una partita emozionante che ci diede uno slancio per i mesi successivi. Sappiamo di affrontare una grande squadra ad oggi l’unica imbattuta, un grande avversario ma con grande voglia».

ATTACCANTI – «Posso dire che finalmente dopo tanto tempo abbiamo 4 attaccanti disponibili, nell’anno appena terminato non li ho mai avuti. Lautaro è arrivato da 4 giorni ma si è allenato bene, Correa l’ho visto meglio. Dzeko e Lukaku si sono allenati di più con la squadra. A prescindere dalla partita di domani spero di averli tutti e 4 per tutto il tour de force. Per domani devo ancora fare delle valutazioni, ho dei dubbi che in questi due allenamenti mi toglierò».

SKRINIAR – «No, lo conosco, è un ragazzo straordinario che in campo dà sempre tutto ed è innamorato dell’Inter. Ho diversi giocatori in scadenza ma so che ho una società forte sempre vicina e sta cercando di lavorare al meglio per tutte le situazioni in ballo».

CONTINUA SU INTERNEWS24