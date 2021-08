Conferenza stampa Inzaghi: «Non mi piace fare proclami ma abbiamo motivazioni. Su Lukaku...»

Conferenza stampa Inzaghi: le parole del tecnico nerazzurro alla vigilia del match di campionato contro il Genoa

Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro il Genoa. Le sue parole.

EMOZIONI – «È normale che domani sarà un’emozione incredibile, ritrovare la gente dopo un anno e mezzo che abbiamo giocato un calcio diverso. Domani sarà bellissimo ed emozionante, non vedo l’ora poi ovviamente dopo il fischio d’inizio le emozioni passeranno».

CURIOSO DI VEDERE – «Domani affronteremo una partita non semplice con un allenatore preparato che riesce sempre a tirare fuori il meglio dalle squadre che allena. Quello che voglio vedere dalla squadra è quello che abbiamo fatto in questi 45 giorni di preparazione».

OBIETTIVO DELLA SQUADRA – «Gli obiettivi dell’Inter siano ambiziosi. Non mi piace fare proclami però quello che posso dire che farà la differenza saranno le motivazioni che hanno i ragazzi. In questi 45 giorni hanno dimostrato che hanno motivazioni da vendere, sono fiducioso per la stagione e per la gara di domani».