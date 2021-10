Conferenza stampa Inzaghi: «Domani sarà fondamentale per noi, la squadra è incazzata»

Conferenza stampa Inzaghi: le parole del tecnico dell’Inter alla vigilia della sfida di Champions League contro lo Sheriff

Simone Inzaghi presenta in conferenza stampa Inter-Sheriff Tiraspol, match valido per la terza giornata del gruppo D della Champions League.

SHERIFF – «Non ha vinto due partite per caso, sappiamo che andiamo ad incontrare una squadra che verrà qui sulle ali dell’entusiasmo, organizzata e che sa ripartire molto bene. Bisogna essere bravi, attaccare ma non perdere mai le misure. Domani sarà fondamentale per noi».

SQUILIBRIO – «Sappiamo che le mie squadre sono sempre state così: creano e fanno tanti gol – siamo il miglior attacco in Serie A – ma quel che rimane è la sconfitta di sabato che ci ha fatto arrabbiare molto. Ho visto i ragazzi molto arrabbiati e mi fa piacere, perché ho a che fare con dei vincenti».

CHAMPIONS MALEDIZIONE – «Non credo ci sia un blocco. Il risultato contro il Real Madrid è figlio di casualità e imprecisione, in due partite non siamo riusciti a segnare e non va bene. Domani abbiamo una grande occasione per tornare al gol e alla vittoria».

LAZIO – «Avevo fatto un’analisi a caldo dopo sabato, ho rivisto la gara e sono ancora più convinto. Abbiamo fatto ottimi 65 minuti, abbiamo giocato bene. L’unico grande problema è che non siamo riusciti a fare il secondo gol, abbiamo tenuto la Lazio in partita e sull’occasione del rigore li abbiamo rimessi in partita. L’ultimo quarto d’ora è da cancellare, una squadra forte come la nostra deve sempre stare dentro la partita. Ieri ho visto grande delusione e incazzatura e questo mi fa molto piacere»