Brescia, Inzaghi: «Palacio deve venire volentieri, sa che penso di lui»

Pippo Inzaghi, tecnico del Brescia, parla in conferenza stampa in vista della gara di Coppa Italia contro il Crotone: le sue parole

Pippo Inzaghi, tecnico del Brescia, presenta la gara di Coppa Italia contro il Crotone e parla del possibile arrivo di Palacio.

COPPA ITALIA – «La squadra sta bene e sicuramente giocheranno i migliori a Crotone. Purtroppo non abbiamo potuto disputare l’amichevole con la Reggiana dunque per noi è un test importante. Non saremo al 100% per ovvie ragione, ma siamo il Brescia e vogliamo partire col piede giusto. La mentalità della squadra deve essere quella di dover vincere a tutti i costi. Stanno arrivando giocatori importanti che saranno ok alla prima di campionato e sono contento da questo punto di vista».

PALACIO – «Non va convinto, sa quello che penso di lui. Deve prendere lui la decisione e venire volentieri a Brescia. Deve sposare il nostro progetto per darci una mano. Ora, però, sono concentrato sui miei e voglio che si faccia una grande partita in Coppa Italia. Crotone è un campo storicamente difficile e ci aspettiamo senza dubbio una partita dura».