Conferenza stampa Juric: «Faraoni ancora out, mi dispiace per Lazovic»

Ivan Juric, intervenuto in conferenza stampa, ha parlato alla vigilia della gara contro il Sassuolo.

SASSUOLO – «Loro sono arrivati ad un livello dopo aver perseguito lo stesso stile di gioco per anni, senza vendere i pezzi e con lo stesso allenatore, che ha ottime idee. Stanno facendo benissimo e giocano con grande sicurezza, sarà una partita veramente difficile».

FARAONI – «Penso non ci sarà nemmeno con l’Atalanta, è fuori sicuramente».

NAZIONALI – «Non sono arrabbiato: accetto la situazione, penso si siano fatte cose con poca logica e poco rispetto per i giocatori. Ci sono cose che non puoi cambiare, quindi è meglio non perdere energie. Mi spiace per Lazovic, che non sta bene, e anche Lovato, che dovrà ritrovare la forma».