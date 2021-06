Spagna, Luis Enrique: «Delicata l’assenza di Kulusevski. Un abbraccio ad Eriksen»

Luis Enrique parla alla vigilia della gara contro la Svezia ad Euro2020: ecco le dichiarazioni del commissario tecnico

Luis Enrique parla in conferenza stampa alla vigilia della gara d’esordio contro la Svezia.

ERIKSEN – «A nome di tutta la squadra vorrei mandare un forte abbraccio a Eriksen, alla Federazione danese ea tutti i suoi compagni di squadra. Speriamo di vederlo presto in campo».

EURO2020 – «La prima partita è per tastare il polso della concorrenza. Non è facile, per tanti motivi. Speriamo di essere al nostro livello. Non ho prestato molta attenzione a quello che stavo facendo da allenatore. Penso che come allenatore sia tutto più intenso, decisionale».

PIANO DI GIOCO – «Il piano di gioco sarà sempre lo stesso: prendere palla e fare le nostre cose. Questo non cambia. Poi ci sono le condizioni, come il caldo, anche se mi aspettavo che ne facesse di più. Per questo ci siamo allenati in quel momento a Madrid».

SVEZIA – «E’ una squadra che gioca in modo abbastanza diretto. Hanno giocatori molto forti, persone di qualità, l’assenza di Kulusevski è delicata. Cercheremo di portare il gioco nelle nostre zone forti».