Conferenza stampa Mancini: «Simili a Wembley. Niente distrazioni»

Roberto Mancini presenta in conferenza stampa la sfida contro la Bulgaria, prima gara delle qualificazioni per Qatar 2022. Le sue parole.

EURO 2020 – «Voglio innanzitutto ringraziare i tifosi che ci hanno supportato durante l’Europeo. Domani noi dobbiamo fare ciò che sappiamo fare, la posta in palio sarà già molto alta e non potranno esserci distrazioni».

FORMAZIONE – «A parte chi è tornato a casa gli altri stanno tutti bene. Siamo in 33 e abbiamo una buona scelta, stanno tutti bene. Per domani la squadra non si discosterà di molto da quella della finale».

ZANIOLO – «La prima è sempre la più delicata perché si riprende dopo un po’ di tempo. Zaniolo sta bene come tutti gli altri, adesso vediamo».

CICLO CON EURO 2020 – «E’ la nostra speranza ma lo è da tre anni, coinvolgendo i ragazzi. Tra 13-14 mesi abbiamo un Mondiale e non è così lontano, ma ora l’obiettivo primario è continuare a giocare così e qualificarci».

ITALIA CON GLI OCCHI ADDOSSO – «Variazioni sul tema si possono fare in ogni partita, basta spostare un giocatore. Però poi dopo conta la voglia di essere una squadra che propone gioco e per proporre gioco devi avere una mentalità offensiva».

BELOTTI IMMOBILE – «Ciro ha sempre fatto bene, così come Belotti. Deve solo continuare a giocare e a stare tranquillo. A volte si fa un po’ più di fatica, anche perché alcune gare erano di livello altissimo, ma lui e il Gallo hanno sempre fatto ciò che dovevano fare e questa è stata una cosa decisiva».